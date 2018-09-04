Юристы посоветовали клиентам "Натали Турс" поспешить с обращением за компенсацией

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Клиентам туроператора "Натали Турс" не стоит затягивать с подачей заявлений на выплату компенсаций за аннулированные туры, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Юристы настоятельно рекомендуют пострадавшим туристам "Натали Турс" не затягивать с подачей заявления и пакета подтверждающих документов в страховую компанию", - сказали в ассоциации.

Ранее в Ростуризме сообщили, что страховщик обязан удовлетворить требования клиентов "Натали Турс" в течение 30 дней после их получения, при этом средства будут выплачиваться пропорционально.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннулировании всех подтвержденных туров до 30 сентября. Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс". Страховая компания "Ингосстрах" во вторник начала принимать заявления от клиентов этих компаний.

Как сообщалось ранее, всего "Натали Турс" аннулировала около 12 тысяч туров, причем большинство из них проданы через ООО "Панорама Тур". Размер финансовых гарантий этой компании составляет 50 млн рублей. В фонде ее персональной ответственности - почти 4,7 млн рублей.

Как напомнили в АТОР, туристы вправе рассчитывать на эти деньги, если средств финансовой гарантии по договору страхования ответственности туроператора окажется недостаточно. Реестр обращений будет сформирован ассоциацией "Турпомощь" в течение 90 рабочих дней.