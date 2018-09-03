Исключение "Натали Турс" из реестра запустит механизм компенсации ущерба из фингарантий

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Исключение юридических лиц "Натали Турс" из реестра запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий, но большинство клиентов туроператора не сможет ими воспользоваться, сообщила агентству "Интерфакс" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Надежда на 150 млн фингарантий, которые упоминались во всех сообщениях о "Натали Турс", растаяла, хотя и эти деньги не спасли бы ситуацию", - рассказала Тюрина. Она напомнила, что практически все 12 тысяч туров, аннулированных "Натали Турс", были проданы компанией "Панорама тур". Сумма ее фингарантий, предоставленных компанией "Ингосстрах", - 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи".

"Простой арифметический подсчет покажет, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тысяч рублей. А то, что возмещение должно выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта, подтвердили в компании "Ингосстрах": это соответствует отраслевому закону", - пояснила она.

Пресс-секретарь РСТ также рассказала, что ООО "Агентство путешествий Натали" продавало туры в интернете, то есть напрямую туристам. "Фингарантии этой компании 50 млн рублей плюс 1 млн 130 тыс. рублей в фонде персональной ответственности. Сколько было продано туров и сколько претензий поступит по этому юрлицу, пока не известно. У ООО "Туроператор Натали Турс" фингарантии оформлены на 500 тысяч рублей, то есть эта компания работала на рынке внутреннего туризма. По количеству проданных туров информации также нет", - сообщила она.

По данным РСТ, единственное юрлицо, которое не исключено из реестра, - ООО "Центр туризма "Согласие", работавшее под маркой New Travelers. "Это новый проект "Натали Турс": компания вступила в "Турпомощь" в декабре 2017 года, а операционную деятельность начала в апреле нынешнего. Туроператор специализировался на создании индивидуального турпродукта для взыскательных путешественников. И есть надежда, что туристы, у которых договор с этим оператором, получат все деньги, заплаченные за аннулированные поездки: фингарантии "Согласия" - 50 млн рублей, а туров было продано, судя по реестру, не более пяти-шести", - добавила Тюрина.

Она подчеркнула, что решение Ростуризма освобождает турагентства от прессинга со стороны их клиентов: "Не имея возможности предъявить претензии непосредственно "Натали Турс", они требовали вернуть деньги от тех, кому платили, то есть турагентствам. Теперь же имеют полное право обращаться в страховую компанию".

Крах "Натали турс"

Компания "Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. При этом глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что не будет останавливать деятельность. Долг "Натали" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд рублей. В реестре компании - 12 тысяч договоров, по которым компания не выполнила обязательства, общее число пострадавших туристов приближается к 30 тысячам.

Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс".

С 3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми Ростуризм получил право исключать туроператора из реестра, если он не выполняет обязательства перед туристами. Раньше исключить компанию из реестра можно было только после того, как она сама объявит об остановке деятельности.