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Минэкономразвития РФ дало прогноз о возврате курса доллара к 63-64 рублям в 2019 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает возврата курса рубля к доллару США к уровням 63-64 рубля во второй половине 2019 года, говорится в опубликованном министерством в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.

"Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63-64 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами - торговыми партнерами", - прогнозируют в Минэкономразвития.

Министерство повысило среднегодовой курс доллара в 2018 году до 61,7 рублей с 60,8 рублей в июльской версии, в 2019 году до 63,9 рублей с 63,2 рублей. Одновременно министерство повысило прогноз по сальдо финансового счета на 2018 год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее.

"Вместе с тем фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020-2024 годы", - подчеркивают в министерстве.

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Теги: Минэкономразвития РФ

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