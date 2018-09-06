Медведев заявил о планах сохранить уровень налоговой нагрузки в ближайшие годы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия планирует сохранить мораторий на изменение налоговой нагрузки в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В целом, нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", - сказал он, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет будет завершен налоговый маневр в нефтяной области.

"Важная тема, безусловно, это неналоговые платежи, которые, по сути, являются теми же налогами. Мы планируем создать единые правила их введения, изменения, взимания", - добавил премьер.

По его словам, специальная рабочая группа занимается разработкой подходов к этой реформе. "Итоговый документ ждем уже в начале следующего года. В ближайшее время будет подготовлен законопроект о включении части таких платежей в Налоговый кодекс", - сказал Медведев.