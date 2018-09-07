В Минфине заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Предоставлять нефтяным компаниям новые дополнительные льготы и увеличивать компенсации за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующей надбавки в акцизе на нефть несправедливо по отношению к гражданам России, особенно на фоне повышения НДС до 20% и обсуждения пенсионной реформы. Об этом заявил директор департамента Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

"С учетом того, что по итогам 2018 года мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли в два раза, рост свободного денежного потока в два с половиной раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18% до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы это абсолютно несправедливо", - сказал он.

"Мы не можем оправдать дополнительные льготы и доплаты нефтяникам перед гражданам России", - добавил Сазанов.

Повышение пенсионного возраста

Законопроект о пенсионный реформе принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. 29 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034 году.

Путин также заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

6 сентября "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ первый пакет поправок к пенсионной реформе.

Повышение НДС до 20%

24 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше установленной предельной величины.

Закон был подписан Путиным 3 августа.