В России Пенсионная реформа

Голикова отвергла идею снижения страховых взносов для работников предпенсионного возраста

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Представители объединений работодателей просят снизить ставки страховых взносов в Пенсионный фонд в два раза в случае введения ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста; вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает это предложение "беспрецедентно наглым".

"Сегодня я проводила российскую трехстороннюю комиссию (по социально-трудовым отношениям) с социальными партнерами, где работодатели предложили, как бы они видели компенсационные меры для них, чтобы они удерживали на работе (граждан предпенсионного возраста)", - сказала Голикова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Она напомнила, что недавно было принято решение на постоянной основе закрепить ставку страховых взносов, которые уплачиваются в Пенсионный фонд, на уровне 22%.

"Сегодня прозвучало, и не просто прозвучало, а написано на бумаге предложение, что если они будут работников сохранять на работе, тогда мы должны снизить ставку страховых взносов в два раза, с 22 до 11. Я бы сказала, извините, беспрецедентно наглое предложение", - подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что снижение ставок страховых взносов не планируется.

В состав Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений входят представители власти, профсоюзов и объединений работодателей.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил в рамках пенсионной реформы снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста.

6 сентября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за увольнение или за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

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Теги: Татьяна Голикова, правительство, ПФР

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