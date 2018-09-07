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Туроператор "Данко" заявил о прекращении деятельности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Туроператор "Данко" изменил формулировку на сайте, заявив не о приостановке на месяц, а о полном прекращении деятельности, все туры с 8 сентября аннулированы.

Таким образом, туристы смогут получить компенсации из финансовых гарантий компании.

Ранее на сайте туроператора появилось заявление о временной приостановке деятельности - с 7 сентября 2018 года по 5 октября 2018 года.

В компании уточнили, что все туристы, забронировавшие и оплатившие туры на будущий период, застрахованы в страховой компании ERV на общую сумму 50 млн рублей. "Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Сейчас мы занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию", - отметили в "Данко".

Туроператор "Данко" (ООО "ДАНКО Трэвел Компани") работал на рынке в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма около 20 лет. Согласно реестру Ростуризма, в 2017 году он отправил на отдых за рубеж 15353 туриста.

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Теги: Данко

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