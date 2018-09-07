Компенсации понадобятся почти 800 туристам прекратившего работу "Данко"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Компенсации понадобятся почти 800 туристам прекратившего деятельность туроператора "Данко", сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В глубину туроператор продал около 800 туров, все они не состоятся. Туристам рекомендуется обращаться в страховую компанию ERV, в которой "Данко" застрахован на 50 млн рублей (два договора на 20 и 30 млн сроком действия до ноября 2018 года)", - сказали в АТОР.

Ранее стало известно, что за границей на данный момент находятся порядка 100-150 клиентов туроператора. Все они обеспечены проживанием и обратными билетами. Возвращать их домой силами "Турпомощи" не потребуется.

В пятницу туроператор "Данко" заявил о прекращении деятельности, с 8 сентября все его туры аннулированы. Туристы, забронировавшие и оплатившие туры на будущий период, застрахованы в страховой компании ERV на общую сумму 50 млн рублей. Руководство "Данко" заявило, что "этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг".

В ERV, в свою очередь, сказали "Интерфаксу", что готовы выплачивать компенсации клиентам туроператора "Данко". Информация по дате приема заявлений появится в понедельник.

Туроператор "Данко" (ООО "ДАНКО Трэвел Компани") работал на рынке в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма около 20 лет. Согласно реестру Ростуризма, в 2017 году он отправил на отдых за рубеж 15 тыс. 353 туристов.