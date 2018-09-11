Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили нормативно ограничить выдачу кредитов россиянам. Как пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, планируемые поправки в законодательстве смогут запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину совокупного дохода семьи.

Выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой, отмечает Аксаков. Издание приводит примеры подобных норм в Литве, Канаде и Израиле, где показатели долговой нагрузки находятся на уровне 40%, 42% и 50% соответственно.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что инициатива несет ряд рисков. Так, многое будет зависеть от уровня дохода конкретного человека, его финансовой грамотности и способности к личному финансовому планированию. Запрет на выдачу кредитов может привести к развитию рынка "черных кредиторов". Также закону понадобится механизм ответственности и кредитора, и заемщика, пишут "Известия".