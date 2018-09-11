Что случилось этой ночью: вторник, 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, способные ограничить выдачу кредитов россиянам. Документ сможет запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину совокупного дохода семьи.

- В России начались маневры "Восток-2018" — самые крупные учения в новейшей истории страны. В них задействованы 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов и вертолетов, 80 кораблей и судов, 36 тыс. танков и другой бронетехники.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил негативными последствиями для всей Европы из-за возможного наступления сирийских правительственных войск на северную провинцию Идлиб. Он также призвал Россию и Иран внести вклад в предотвращение гуманитарной катастрофы.

- Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, написал завещание на свое творчество. По словам Сенцова, из-за голодовки он начал страдать от гипоксии.