Министр экономического развития назвал темпы роста ВВП до конца года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП в ближайшие кварталы могут несколько замедлиться по сравнению со вторым кварталом, и рост в III и IV кварталах вряд ли превысит 1,9%, а в I квартале 2019 года может опуститься ниже 1%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Дальневосточного экономического форума.

"Мы особенно ждем в I квартале следующего года замедление. Я давно об этом говорил, что рост может опуститься ниже 1%. Но тоже каких-то больших положительных сюрпризов от III и IV кварталов 2018 года не ждем. Это связано с возросшей неопределённостью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться", - сказал министр.

"Вряд ли будет выше 1,9% (во II квартале рост составил как раз 1,9% - ИФ)", - поделился он своими ожиданиями по росту экономики в III и IV кварталах.