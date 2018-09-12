Греф не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Альтернативы повышению пенсионного возраста нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста",- сказал Греф во время пресс-подхода на Владивостокском экономическом форуме.

"Альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы. Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 года, радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня", - пояснил глава Сбербанка. Он добавил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии, так как эти процессы, по его словам, связаны.

Он отметил, что Сбербанк разрабатывает и уже предоставляет продукты для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

"Начиная от банковских продуктов и заканчивая созданием условий для ГЧП, создание сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста, создание специальных учреждений для лиц пожилого возраста. Это та задача, которую мы сегодня пытаемся решать совместно с правительством и регионами ", - заявил Греф.