Суд в Москве арестовал второго участника акции против повышения пенсионного возраста

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отправил под арест 36-летнего Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Костылева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2018 года", - огласил решение судья Андрей Лутов.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого - Сергея Бадамшина и Олега Елисеева, - которые пояснили суду, что подзащитный положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении жену и ребенка 2016 года рождения, помогает пожилым родителям, и просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Костылеву вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, 9 сентября, принимая участие в не согласованной с властями акции в центре Москвы, мужчина ударил одного из полицейских в лицо; другого сотрудника полиции ударил и схватил за шею.

Ранее во вторник Хамовнический суд на аналогичный срок отправил в следственный изолятор 24-летнего Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 9 сентября.

В воскресенье в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тысячи человек.