Поклонская внесет свои поправки к пенсионному законопроекту

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

"Свои поправки пишу, дорабатываю с помощниками. Внесем до 24 сентября", - сказала Поклонская журналистам во вторник.

Она отметила, что ее позиция по данному вопросу сформирована и дорабатывается с учетом того, что президент РФ Владимир Путин предложил свои изменения для этого законопроекта.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая проголосовала "против" пенсионной реформы. Остальные единороссы - 328 депутатов - были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Как стало известно во вторник, во фракции "Единой Росссии" уже готовят решение о снятии Поклонской с поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, так как ее голосование наперекор позиции партии сочли нарушением фракционной дисциплины.