Антипиратские законы изменят из-за ситуации с "Яндексом"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Антипиратское законодательство необходимо усовершенствовать в связи с конфликтом между "Яндексом" и правообладателями, до конца года соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах ВЭФ 2018 в среду.

"Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно", - сказал Акимов.

"До конца года постараемся необходимые акты в Думу внести, которые позволят более четко определить права сторон", - уточнил он.

Он отметил, что в этом вопросе "идет работа в тесном контакте с ФАС, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом".

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа"), согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда фильмов. Речь идет о фильме "Домашний арест", проекте "Мистические истории", сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение.

5 сентября в Мосгорсуд поступили иски от телеканалов "Газпром-медиа", в которых они просят обязать ответчика - компанию "Яндекс" - "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений пиратских копий произведений на сайте поисковика". В качестве компенсации за нарушение исключительного права телеканалы просят взыскать с компании 40 тысяч рублей.

Вместе с тем, в "Газпром-медиа" выразили надежду, что холдингу удастся достичь мирового соглашения с "Яндексом" в суде.

Рассмотрение исков в суде назначено на 17 и 19 сентября.