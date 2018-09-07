"Яндексу" отказали в жалобе на блокировку пиратских копий сериалов "Газпром-медиа"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала "Яндексу" в снятии блокировки пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

"Частные жалобы на определения о применении обеспечительных мер по просьбе телеканалов 2#2, ТВ-3, Парнас Медиа ("Супер") рассмотрены апелляционной инстанцией Мосгорсуда и оставлены без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В ближайшее время также будет рассмотрена четвертая частная жалоба "Яндекса" на аналогичное определение по заявлению телеканала ТНТ.

Во второй половине сентября также будут рассмотрены еще четыре заявления компании "Яндекс", решения по которым будут приняты судьями, наложившими ранее оспариваемые обеспечительные меры.

Судебные тяжбы

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа"), согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда фильмов. Речь идет о фильме "Домашний арест", проекте "Мистические истории", сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение.

5 сентября в Мосгорсуд поступили иски от телеканалов "Газпром-медиа", в которых они просят обязать ответчика - компанию "Яндекс" - "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений пиратских копий произведений на сайте поисковика". В качестве компенсации за нарушение исключительного права телеканалы просят взыскать с компании 40 тысяч рублей.