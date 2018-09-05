"Яндекс" оспорит в суде претензии телеканалов "Газпром-медиа"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс" готова оспаривать требования, заявленные в исках телеканалов "Газпром-медиа" в суде, считает их незаконными.

"Мы считаем, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в среду.

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа"), согласно которым Роскомнадзор был обязан "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru сериалов каналов".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение.

Ранее в среду стало известно, что телеканалы ТНТ, ТВ3, Супер и 2Х2 обратились в Мосгорсуд с четырьмя исковыми заявлениями к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов. Каждый телеканал просит исключить возможность появления пиратского контента и взыскать с "Яндекса" 10 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права и взыскать госпошлину в сумме 400 рублей.