Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
Экономика

Минфин РФ оценил профицит федерального бюджета в январе-августе в 3,1% ВВП

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-августе 2018 года, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1 трлн 962,3 млрд рублей, или 3,1% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Первичный профицит сложился на уровне 4,0% ВВП.

В январе-июле профицит бюджета оценивался Минфином в 1 трлн 383,3 млрд рублей, или 2,5% ВВП.

Доходы бюджета за восемь месяцев 2018 года составили 12 трлн 223,4 млрд рублей, или 71,6% к объему, утвержденному на год (нефтегазовые - 5 трлн 501,8 млрд рублей, ненефтегазовые - 6 трлн 721,6 млрд рублей), расходы - 10 трлн 261,1 млрд рублей, или 61,8%.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за январь-август составило минус 1 трлн 836,5 млрд рублей и 125,8 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала доходы на 7 трлн 496,9 млрд рублей (71,9%), Федеральная таможенная служба - на 3 трлн 701,3 млрд рублей (68,8%), другие федеральные органы - на 1 трлн 25,2 млрд рублей (81,2%).

Расходы на социальную политику исполнены в объеме 3 трлн 118,5 млрд рублей, на национальную оборону - 1 трлн 811,9 млрд рублей, на национальную безопасность - 1 трлн 163,9 млрд рублей, на национальную экономику - 1 трлн 179,1 млрд рублей, образование - 459,8 млрд рублей, здравоохранение - 315,5 млрд рублей.

На обслуживание государственного и муниципального долга в январе-августе было израсходовано 567,8 млрд рублей. Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 597,7 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минфин РФ

Новости по теме

Экономика
Нью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мираНью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мира
Москва в рейтинге Global Financial Centres Index осталась на 83-й строчкеПодробнее
 Сбербанк не исключил повышения ставок по кредитамСбербанк не исключил повышения ставок по кредитам
Герман Греф надеется, что это временная тенденция для рынкаПодробнее
 Орешкин назвал низшую точку роста российской экономикиОрешкин назвал низшую точку роста российской экономики
После первого квартала следующего года рост экономики должен ускоритьсяПодробнее
 Минтранс поддержал создание в России нового лоукостераМинтранс поддержал создание в России нового лоукостера
Сейчас существует единственная российская авиакомпания-лоукостерПодробнее
Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress
Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 годаПодробнее
 Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиянДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
Банки не смогут выдавать кредит с платежами, превышающими 50% дохода семьи, предполагают планируемые поправкиПодробнее
 Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октябряОрешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октябряПодробнее
 Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограниченийBank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений
Сейчас у банка в России действует дочернее предприятиеПодробнее
 Курс евро превысил 81 рубльКурс евро превысил 81 рубль
Евро преодолел эту отметку впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активовПодробнее
 Российский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономикиРоссийский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономики
Чем меньше масштаб бизнеса, тем хуже ситуация с платежамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВ миреБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеКультураПолиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда КиноВ миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском крае Подробнее

Гендиректор ЦСКА оценил перспективу проведения матчей ЛЧ в "Лужниках"

Адвокат осужденного в РФ украинца Сущенко заявил о его готовности просить помилования

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаИск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к России Подробнее

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировПо словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании Подробнее

Сады и парки закрылись в Петербурге из-за сильного ветра

В Госдуму внесен проект Дуэльного кодекса

Автором стал депутат от ЛДПР, который ранее предлагал законодательно защитить граждан от последствий употребления чеснока Подробнее

Юрист из Татарстана осужден на три года за поджог машин следователя и полицейского

Минфин РФ оценил профицит федерального бюджета в январе-августе в 3,1% ВВП

Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Бессонова к трем годам тюрьмы

Бастрыкин поручил передать в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР

Южнокорейские студенты-музыканты набирали вес, чтобы не служить в армии

МВД попросило добавить к 30 дням ареста Удальцова еще четыре дня, проведенных им в больнице

Об этом сообщила жена оппозиционера, которого трижды госпитализировали из-за последствий голодовки Подробнее

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеВ БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другой Подробнее

Мобильные телефоны для передачи заключенным закатывали в банки на заводе в Марий Эл

Сотни домов в Казани остались без холодной воды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');