Минфин РФ оценил профицит федерального бюджета в январе-августе в 3,1% ВВП

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-августе 2018 года, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1 трлн 962,3 млрд рублей, или 3,1% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Первичный профицит сложился на уровне 4,0% ВВП.

В январе-июле профицит бюджета оценивался Минфином в 1 трлн 383,3 млрд рублей, или 2,5% ВВП.

Доходы бюджета за восемь месяцев 2018 года составили 12 трлн 223,4 млрд рублей, или 71,6% к объему, утвержденному на год (нефтегазовые - 5 трлн 501,8 млрд рублей, ненефтегазовые - 6 трлн 721,6 млрд рублей), расходы - 10 трлн 261,1 млрд рублей, или 61,8%.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за январь-август составило минус 1 трлн 836,5 млрд рублей и 125,8 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала доходы на 7 трлн 496,9 млрд рублей (71,9%), Федеральная таможенная служба - на 3 трлн 701,3 млрд рублей (68,8%), другие федеральные органы - на 1 трлн 25,2 млрд рублей (81,2%).

Расходы на социальную политику исполнены в объеме 3 трлн 118,5 млрд рублей, на национальную оборону - 1 трлн 811,9 млрд рублей, на национальную безопасность - 1 трлн 163,9 млрд рублей, на национальную экономику - 1 трлн 179,1 млрд рублей, образование - 459,8 млрд рублей, здравоохранение - 315,5 млрд рублей.

На обслуживание государственного и муниципального долга в январе-августе было израсходовано 567,8 млрд рублей. Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 597,7 млрд рублей.