Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 2,8 раза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Чистый вывоз капитала из РФ в январе-августе 2018 года составил по оценке ЦБ РФ $26,5 млрд рублей, что в 2,8 раза превышает отток капитала за январь-август 2017 года ($9,6 млрд), следует из информации на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала в январе-июле 2018 года составил $21,5 млрд, следовательно, в августе отток капитала из РФ мог составить $5 млрд.

По уточненному в июне прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $67 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $30 млрд.