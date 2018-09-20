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Минфин будет занимать на рынке РФ только на приемлемых условиях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ может заместить внешние заимствования внутренними источниками, при этом привлекать средства на российском рынке на невыгодных условиях также не планируется, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на брифинге по итогам заседания правительства.

"Мы пока не можем сказать, будут ли введены санкции на долг или нет, какие это будут санкции. Во всяком случае, мы вполне можем отказаться от внешних заимствований, заместив их внутренними источниками финансирования дефицита", - сказал Силуанов.

"Даже если у нас будет дополнительное давление на внутренние заимствования (имея в виду, что у нас в следующем году увеличивается объем участия РФ на внутреннем рынке - мы в следующем году в чистом виде займем около 1,5 трлн рублей, что примерно в полтора раза больше, чем в этом году), даже если у нас будут здесь проблемы, и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году", - отметил он.

Он подчеркнул, что РФ не собирается осуществлять займы по доходностям, которые не устраивают Российскую Федерацию. "Эта же политика продолжится и на следующий год", - отметил Силуанов.

РФ уже отказывалась от заложенных в бюджете возможностей привлекать средства на внешнем рынке - в 2014-2015 годах Минфин не размещал еврооблигации на международном рынке на фоне роста геополитической напряженности и введения санкций против ряда компаний и банков РФ.

В текущем году РФ уже привлекла через евробонды $4 млрд, бюджет позволяет разместить до конца года долговые бумаги еще на $3 млрд ($800 млн из них нужно направить на выкуп старых выпусков). Однако Силуанов ранее говорил, что Россия при сохранении нынешнего уровня волатильности на финрынках не будет выходить на внешний рынок заимствований до конца года.

Согласно проекту бюджета на ближайшие три года, в 2019 году РФ может разместить евробонды на $7 млрд, в том числе евробонды на сумму до $4 млрд для финансирования выкупа обращающихся бумаг. В 2020-2021 годах планируется привлекать с внешних рынков по $3 млрд ежегодно.

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Теги: Минфин, Антон Силуанов

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