Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам из-за нового витка торгового противостояния между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,1-68,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,25 руб. (+20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 79,41 руб. (+30,05 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 24,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 73,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,71 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника в условиях негативной динамики валют emerging markets из-за нового витка торговой напряженности после сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.

При этом, как пишет The Wall Street Journal, Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры. Вместе с тем, по мнению рыночных аналитиков, emerging markets приближаются ко дну падения, и в целом ситуация на этих рынках улучшится, хотя некоторые из них (например, Филиппины), вероятно, еще сохранят отрицательную динамику.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после утреннего снижения из-за споров США и Китая. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:02 по московскому времени увеличилась на 0,15% - до $78,21 за баррель. Ноябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,23% - до $68,93 за баррель. По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 1,8%, Brent - на 1,6%, в ходе торгов на неделе она обновляла максимум с мая.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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