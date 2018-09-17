Число погибших от урагана "Флоренс" в США достигло 18 человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 человек стали жертвами урагана "Флоренс", сообщает в понедельник телеканал CNN.

"Уровень воды по-прежнему поднимается в разных частях Северной Каролины, и риск для жизней жителей также повышается", - приводит телеканал ABC News слова губернатора Северной Каролины Роя Купера.

По информации агентства Associated Press, большинство дорог в Северной Каролине оказались под водой, в том числе и те, которые находятся на возвышенностях. Около 15 тысяч жителей Северной Каролины доставлены в центры временного размещения. В этом штате остаются без света свыше 500 тысяч домов и предприятий, а в Южной Каролине - около 60 тысяч, отмечает AP.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.

Ураган обрушился на восточное побережье США в пятницу. В прошлую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.