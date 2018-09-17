Банки РФ сократили прибыль за восемь месяцев на 9,6%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки за восемь месяцев 2018 года получили прибыль в размере 901 млрд рублей, что на 9,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах ЦБ РФ.

"На формирование финансового результата повлияли показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за январь-август 2018 года составила 1,2 трлн рублей", - отмечает регулятор.

В августе действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 124 млрд рублей по сравнению с 70 млрд рублей годом ранее.

"Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за август 2018 года на 1,7% - до 7,6 трлн рублей, а за восемь месяцев прирост составил 11,1%. В 2017 году остатки по счетам резервов на возможные потери росли более сдержанными темпами: за август 2017 года прирост на 1,0%, до 5,8 трлн рублей, а за январь-август 2017 года - на 6,8%", - указано в материалах ЦБ.

По его оценке, сдерживающее влияние на формирование прибыли банковского сектора также оказал рост расходов на обеспечение деятельности - до 918 млрд рублей, прирост на 6% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

ЦБ приводит также ряд показателей банковского сектора по состоянию на 1 июля. "Эффективность деятельности российских кредитных организаций в среднем по сектору растет: отношение административно-управленческих расходов к совокупному чистому доходу (cost-income ratio) снизилось с 43,1% на 1 января 2018 года до 42,6% на 1 июля 2018 года, что в основном связано с опережающим ростом доходов кредитных организаций по сравнению с операционными расходами", - говорится в материалах Банка России.

Кредитование и вклады

Российские банки в январе-августе 2018 года увеличили объем кредитов юрлицам с учетом валютной переоценки на 8,3% - до 32,684 трлн рублей, физлицам - на 14,1% - до 13,893 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ. Без учета валютного курса корпоративное кредитование за восемь месяцев 2018 года выросло на 3,3%, розничное - на 14,0%.

В августе банки увеличили кредиты юрлицам с учетом валютного курса на 3,5% (без учета - на 1,1%), физлицам - на 2,5% (2,4% без учета валютной переоценки).

Вклады физлиц в январе-августе 2018 года с учетом валютного курса выросли на 5,3% (без учета - на 1,8%) - до 27,369 трлн рублей. В августе этот показатель вырос на 1,1% (без учета переоценки сократился на 0,6%). Депозиты юрлиц за восемь месяцев текущего года выросли с учетом валютного курса на 4,4% (без учета сократились на 1,7%) - до 25,941 трлн рублей. За отчетный месяц этот показатель вырос на 3,6% с валютной переоценкой (на 0,5% без нее).

По мнению ЦБ, в целом вклады с точки зрения вложения сбережений населения несколько потеряли свою привлекательность. "Со стороны ресурсной базы основной прирост обеспечили депозиты юридических лиц (кроме кредитных организаций) и вклады населения, при этом динамика вкладов населения формировалась в условиях определенного изменения поведенческой модели - снижения в структуре использования доходов доли сбережений и роста расходов на потребление", - отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что август характеризовался увеличением объема просроченной задолженности по корпоративному портфелю (на 1,1%). Объем просрочки по розничному портфелю за месяц почти не изменился. При этом доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле снизилась в августе с 6,8% до 6,7%, в розничном - с 6,0% до 5,9%.

В целом активы банковского сектора за восемь месяцев 2018 года выросли с учетом курса на 4,2% (без учета - на 0,5%) - до 88,745 трлн рублей. За август они с учетом валютной переоценки увеличились на 2,4% (без учета - на 0,6%).

Кредиты экономике за восемь месяцев 2018 года выросли с учетом курсовой переоценки на 9,9% (без учета - на 6,4%) - до 46,577 трлн рублей. Этот показатель за месяц вырос на 3,2% с учетом валютной переоценки и на 1,5% без ее учета.