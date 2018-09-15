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ЦБ сравнил влияние пенсионной реформы на экономику РФ с ЧМ-2018

Есть обновление от 08:15

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста в России, по оценкам ЦБ РФ, добавит к росту экономики в 2019 году около 0,1 процентного пункта (п.п.), в 2020-2021 годах - 0,2-0,3 п.п., говорится в сентябрьском докладе о денежно-кредитной политике.

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"С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее регулятор заявлял об аналогичном по масштабам влиянии на экономику проведения Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России. Тогда ЦБ оценил, что проведение ЧМ внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, был принят в первом чтении в июле текущего года (в версии 65-63, но, как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями). Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

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Теги: ЦБ, ЧМ-2018

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