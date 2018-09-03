"Газпром" собрался увеличить инвестпрограмму 2018 года до рекордных 1,5 трлн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" может увеличить инвестиционную программу на 2018 год до рекордных для истории ПАО 1,49 трлн рублей с первоначально предусмотренных бюджетом 1,28 трлн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Газпром" традиционно пересматривает инвестиционную программу по итогам прохождения первого полугодия, и на этой неделе правление монополии рассмотрит вопрос о корректировке инвестиционной программы концерна.

Ранее пиком планируемых инвестиций "Газпрома" назывался 2019 год - 1,399 трлн рублей.

Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в минувшую пятницу в ходе телефонной конференции прокомментировал: "В любом случае мы ожидаем нерадикальных цифр, связанных с увеличением инвестиционной программы. Я не могу, опережая события, назвать какие-то цифры. Цифры будут видны по результатам заседания правления, которое пока запланировано на 5 сентября".

По данным "Интерфакса", дополнительные инвестиции будут направлены на строительство "Силы Сибири", расширение ГТС в направлении "Северного потока 2" и "Турецкого потока"; терминала по приему СПГ в Калининградской области, освоения Киринского месторождения.

"Газпром" как госкомпания в своем бюджете обязан использовать только показатели среднесрочного Макропрогноза Минэкономразвития. Первая версия бюджета концерна на 2018 год принималась, когда действовала оценка среднегодовой цены экспорта российского газа в дальнее зарубежье на уровне $181 за тысячу кубометров. В июле министерство повысило оценку до $242,6. Однако на данный момент цена газа на европейских спотовых площадках превысила $310 за тысячу кубометров.

Рекордная программа заимствований

"Газпром" собирается увеличить и без того рекордную программу внешних заимствований 2018 года (416,971 млрд рублей в первоначальной версии) еще примерно на 100 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент, согласно опубликованным финансовым отчетам, с начала года компания привлекла заимствований на 211 млрд рублей. В феврале размещены облигации в рублях (30 млрд рублей) и евро (750 млн евро), в марте - в швейцарских франках (750 млн франков); в мае привлечен кредит Credit Agricole (600 млн евро), в июле размещены рублевые облигации (40 млрд рублей).

В минувшую пятницу начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников признался, что на прошлой неделе компания привлекла двухсторонний кредит: "Последняя двухсторонняя сделка была завершена вчера (30 августа - ИФ). И такие виды займов как двух сторонние кредиты, синдикаты и private сделки остаются для нас (доступными - ИФ). И мы не видим существенных рисков, которые бы повлияли на исполнение программы заимствований в текущем году". Компания пока не раскрыла параметров нового привлеченного кредита.

В июне планировалось размещение евробондов "Газпрома" в фунтах стерлингов, но было отменено из-за опасности, что "Нафтогаз Украины" может арестовать привлеченные средства.

Иванников прокомментировал ситуацию: "Естественно, что в связи с обстоятельствами мы видим некоторое увеличение рисков на money market, связанных с трансфером денежных средств через территорию Великобритании. Это говорит лишь о том, что в кое-каких инструментах мы взяли паузу для того, чтобы получить заключение юристов или отмену решения, которое бы полностью сняло даже гипотетические риски ареста наших денежных средств на территории Великобритании".

"Безусловно, мы не приостановили нашу программу заимствований. Она остается фиксированной цифрой, которая прописана в утвержденном бюджете, и каких-либо оснований для ее пересмотра мы на сегодняшний день не видим", - подтвердил финансист "Газпрома".