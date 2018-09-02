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Экономика

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 месяцев снизился на 2,8%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2018 года составил 156,266 млн тонн (4,714 млн баррелей в сутки), что на 2,8% ниже аналогичного показателя 2017 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В августе из РФ в дальнее зарубежье было вывезено 20,483 млн тонн нефти (4,843 млн баррелей в сутки) - на 3,6% выше показателя августа 2017 г.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 8 мес. текущего года всего было экспортировано 139,869 млн тонн нефтяного сырья (из них 127,164 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 29,102 млн тонн.

В августе по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 18,367 млн тонн нефтяного сырья (из них 16,851 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,632 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" за январь-август отгружено 12,562 млн тонн российского нефтяного сырья (в августе - 1,856 млн тонн), Приморск - 25,302 млн тонн (3,097 млн тонн), Козьмино - 20,216 млн тонн (2,803 млн тонн), Усть-Луга - 11,790 млн тонн (в августе - 1,600 млн тонн).

Нефтяная компания "Роснефть" за 8 мес. экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 70,140 млн тонн (в августе - 9,144 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 13,511 млн тонн (1,781 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 19,770 млн тонн (3,075 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,973 млн тонн (443,7 тыс. тонн), "Татнефть" - 6,879 млн. тонн (885,7 тыс. тонн - в августе).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в январе-августе отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,607 млн тонн нефти (в августе - 1,198 млн тонн).

Транзит Казахстана с января по август составил 10,817 млн тонн (в августе - 1,299 млн тонн), Азербайджана - 798,5 тыс. тонн (80 тыс. тонн), Белоруссии - 1,089 млн тонн (в августе - 136,9 тыс. тонн).

Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-августе 2018 года снизился на 1% относительно прошлогоднего показателя - до 12 млн. тонн. Экспорт в Белоруссию за рассматриваемый период сократился на 1,3%, до 11,964 млн тонн. Из общего объема 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан.

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Теги: Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ
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