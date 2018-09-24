ЦСР и РАНХиГС предложили создать единого экспортера газа для всех производителей в РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Центр стратегических разработок" и РАНХиГС в подготовленном при участии иностранных консультантов докладе о перспективах развития газового рынка России предлагают открыть независимым производителям доступ к экспорту.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с идеями доклада ЦСР, эксперты центра и их соавторы предлагают доступ независимых производителей к единому экспортному каналу реализовать посредством независимого экспортного оператора, подчиняющегося Минэнерго.

В настоящее время экспорт газа из России осуществляет стопроцентное дочернее общество ПАО "Газпром" ООО "Газпром экспорт".

"Формирование на основе Минэнерго с привлечением заинтересованных представителей отрасли уполномоченной структуры, ответственной за заключение всех экспортных контрактов на поставку газа через газотранспортную систему. Данная структура закупает газ у внутрироссийских производителей для обеспечения заключения экспортных контрактов, договаривается с оператором ЕСГ о соответствующем экспортным обязательствам профиле поставки газа", - процитировал собеседник "Интерфакса" положения доклада.

При этом авторы исследования видят нового экспортера газа "некоммерческой государственной структурой, целевым функционалом которой является максимизация дисконтированной стоимости российского газа на мировом рынке в долгосрочной перспективе". "Открыт доступ к экспорту трубопроводного газа для всех производителей через механизм "единого окна". При этом доступ к экспортным поставкам осуществляется пропорционально объемам поставок на внутренний рынок. Этот режим позволяет проводить скоординированную экспортную политику", - полагают эксперты.

Как полагают авторы исследования, "эффективной альтернативой текущей форме владения ЕСГ представляется сохранение ЕСГ в корпоративной структуре "Газпрома" с ее обособлением в прозрачную отдельную организацию внутри компании: ЕСГ остается частью корпоративной структуры ПАО "Газпром", при этом оператор ЕСГ функционально обособлен от других подразделений компании и регулируется государством, обеспечены равнозначные условия взаимодействия поставщиков и производителей газа по принципу "вытянутой руки".

"Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и открытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО "Газпром", в том числе по финансовым аспектам деятельности. Предполагается устранение непрозрачных "арендных платежей" и ограничение общепроизводственных и общехозяйственных расходов нормативами, основанными на международной практике. Работает эффективный набор механизмов по недопущению монополизации отрасли и мониторингу издержек транспортировки", - процитировал положения доклада "Интерфаксу" источник, знакомый с его тезисами.

Авторы стратегического доклада также выступают за "свободный доступ к экспорту СПГ, в том числе в новых проектах".

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Алексея Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 годов. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

В сентябре прошлого года фонд ЦСР заказал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) разработку "Целевой модели развития внутреннего российского рынка газа" с бюджетом в десятки миллионов рублей. Субподрядчиками исследования являются "Бостон Консалтинг Груп" (BCG) и IHS Global Limited.