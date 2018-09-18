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Бренд одежды MEXX вернется в Россию в 2019 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Голландский бренд одежды МЕХХ намерен вернуться в Россию и открыть первый магазин в 2019 году, говорится в сообщении прежнего российского дистрибьютора марки BNS Group.

"Компания BNS Group заключила эксклюзивный дистрибьюторский контракт с голландским холдингом RNF по бренду MEXX, который возвращается на мировой рынок. Новинки летней коллекции MEXX доступны покупателям в партнерских магазинах, а с сезона осень-зима 2019 компания начинает активную экспансию бренда путем развития партнерской сети в регионах и сотрудничество с интернет-магазинами. Открытие флагманского магазина MEXX собственной розничной сети запланировано весной 2019 года", - говорится в сообщении.

Как писали "Ведомости", магазины МЕХХ работали в России до 2017 года. Осенью 2016 года прежний владелец бренда - турецкая компания Eroglu Holding - решила не выпускать коллекцию-2017 из-за отсутствия прибыли. В России на тот момент работало около 30 магазинов МЕХХ.

Бренд МЕХХ основал в 1986 году в Нидерландах эмигрант из Индии Ратан Чадха. В 2001 году он продал бизнес владельцу Juicy Couture компании Liz Claiborne, в 2011 году контрольный пакет акций был выкуплен американской компанией The Gores Group за 85 млн евро. Спустя три года МЕХХ был объявлен банкротом. В 2015 году бренд был выкуплен турецкой компанией Eroglu. Сейчас новым владельцем МЕХХ стал нидерландский холдинг RNF.

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Теги: MEXX, BNS Group
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