Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Экономика

Доллар и евро оказались вблизи минимумов с начала дня на Московской бирже

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером, при этом доллар торгуется ниже 67 руб., евро ниже 78 руб. впервые с 27 августа. Рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность факторов, позитивно влияющих на его динамику.

Курс доллара США составил 66,81 руб. в 19:00, что на 56,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,07 руб., опустившись на 51 копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 54,03 копейки - до 71,88 рубля.

Новостной фон

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на торгах в среду рубль отыграл половину падения к доллару и евро, начавшегося 8 августа после объявления Госдепом США новых антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипаля", и обнародования подробностей законопроекта о санкциях, разработанного группой американских сенаторов.

В целом снижение курса американской и европейской валют к рублю происходит на фоне заметного улучшения ситуации на площадках emerging markets, несмотря на напряженность, остающуюся в торговых отношениях между США и Китаем. Следом за юанем, который укрепился после заявления премьер-министра Ли Кэцяна о том, что КНР не намерена девальвировать валюту для поддержки экспорта, позитивную динамику демонстрирует большинство валют ЕМ. Участники мировых рынков более позитивно настроены к рисковым активам, несмотря на новые пошлины в отношении китайских товаров, введенные США.

Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ). Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

С целью поддержать рупию, сообщает Reuters, министерство металлургии Индии предложило повысить действующие импортные пошлины на некоторые категории стальной продукции с нынешнего коридора 5-12,5% до 15%. Предложение является частью обширной государственной программы по сокращению "необязательного" импорта, нацеленной на предотвращение оттока долларов, который приводит к падению рупии.

"Идея заключается в том, чтобы достичь торгового баланса, но мы также попытаемся продвигать местную продукцию, поддерживая местных (металлургических) производителей", - сказал источник агентства на условиях анонимности. Он также добавил, что нет никакой уверенности в том, что предложенные тарифы будут введены.

Поддержку рублю оказывает также позитивная динамика рынка ОФЗ, котировки которых преимущественно растут, начиная с 11 сентября (к вечеру индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился на 0,45%, до 133,77 пункта). Поддержку данному сегменту рынка оказывает, в частности, четвертый за месяц отказ Минфина от проведения аукциона по размещению ОФЗ.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ три недели назад - 29 августа, когда ведомству удалось разместить бумаги объемом 13 млрд 219 млн рублей при спросе 24 млрд 955 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей.

В свою очередь, первичный аукцион, намеченный на 5 сентября, был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. 12 сентября Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. До этого, 22 августа, он также отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынках.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду после публикации министерством энергетики США данных об изменении объемов коммерческих запасов топлива в стране.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,14% и торгуются на уровне $79,14 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,99% - до $70,28 за баррель.

Итоги дня

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 сентября на 74,21 копейки, до 67,0098 руб., и уменьшил курс евро на 81,36 копейки, до 78,3613 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 73,09 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,9642 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 70,03 копейки и составил 66,9081 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 913,282 млн, из которых $969,639 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 943,643 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,89 копейки, до 78,3388 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 88,89 копейки и составил 78,1442 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,198 млн, из которых EUR243,82 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,378 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца прибавили по 1 б.п., поднявшись до 7,86% и 8,08% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,12% годовых.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

Новости по теме

Экономика
Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиалеДиректор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале
Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию итогов внутреннего расследованияПодробнее
 Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCSchlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC
Для покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости"Подробнее
 США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
Дональд Трамп посетовал на желание европейцев покупать газ у РоссииПодробнее
 Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"
На передачу активов "Чеченнефтехимпрома" претендовала "Роснефть"Подробнее
 Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийСбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
Глава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях"Подробнее
 Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"
Пик добычи ожидается в 2021 году на отметке в 570 млн тоннПодробнее
 Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Он превысил отметку в 2379,8 пунктаПодробнее
 Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
 Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из КитаяТрамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая
Уже сейчас действуют американские пошлины на китайские товары на сумму $50 миллиардовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеВ РоссииВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы

Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницыВ их анализах не обнаружили следов "Новичка" Подробнее

Назван стартовый состав ЦСКА на матч с "Викторией"

Что произошло за день: среда, 19 сентября

Отмена результатов выборов в Приморье, крушение МиГ-31 и отравившаяся крысиным ядом в Солсбери модель Подробнее

Московский кредитный банк восстановил работу большинства сервисов

В ЛДПР высказались за отставку главы ЦИК РФ после выборов в Приморье

СКР возбудил дело об угрозе теракта против пассажира рейса Москва - Владивосток

В Минприроды РФ заявили, что кризисная ситуация на полигоне "Красный бор" миновала

Доллар и евро оказались вблизи минимумов с начала дня на Московской бирже

Фотохроника 19 сентября

Фотохроника 19 сентября6 фото

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на закрытии в среду

Сайдик назвал Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');