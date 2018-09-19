Доллар и евро оказались вблизи минимумов с начала дня на Московской бирже

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером, при этом доллар торгуется ниже 67 руб., евро ниже 78 руб. впервые с 27 августа. Рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность факторов, позитивно влияющих на его динамику.

Курс доллара США составил 66,81 руб. в 19:00, что на 56,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,07 руб., опустившись на 51 копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 54,03 копейки - до 71,88 рубля.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на торгах в среду рубль отыграл половину падения к доллару и евро, начавшегося 8 августа после объявления Госдепом США новых антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипаля", и обнародования подробностей законопроекта о санкциях, разработанного группой американских сенаторов.

В целом снижение курса американской и европейской валют к рублю происходит на фоне заметного улучшения ситуации на площадках emerging markets, несмотря на напряженность, остающуюся в торговых отношениях между США и Китаем. Следом за юанем, который укрепился после заявления премьер-министра Ли Кэцяна о том, что КНР не намерена девальвировать валюту для поддержки экспорта, позитивную динамику демонстрирует большинство валют ЕМ. Участники мировых рынков более позитивно настроены к рисковым активам, несмотря на новые пошлины в отношении китайских товаров, введенные США.

Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ). Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

С целью поддержать рупию, сообщает Reuters, министерство металлургии Индии предложило повысить действующие импортные пошлины на некоторые категории стальной продукции с нынешнего коридора 5-12,5% до 15%. Предложение является частью обширной государственной программы по сокращению "необязательного" импорта, нацеленной на предотвращение оттока долларов, который приводит к падению рупии.

"Идея заключается в том, чтобы достичь торгового баланса, но мы также попытаемся продвигать местную продукцию, поддерживая местных (металлургических) производителей", - сказал источник агентства на условиях анонимности. Он также добавил, что нет никакой уверенности в том, что предложенные тарифы будут введены.

Поддержку рублю оказывает также позитивная динамика рынка ОФЗ, котировки которых преимущественно растут, начиная с 11 сентября (к вечеру индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился на 0,45%, до 133,77 пункта). Поддержку данному сегменту рынка оказывает, в частности, четвертый за месяц отказ Минфина от проведения аукциона по размещению ОФЗ.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ три недели назад - 29 августа, когда ведомству удалось разместить бумаги объемом 13 млрд 219 млн рублей при спросе 24 млрд 955 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей.

В свою очередь, первичный аукцион, намеченный на 5 сентября, был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. 12 сентября Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. До этого, 22 августа, он также отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынках.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду после публикации министерством энергетики США данных об изменении объемов коммерческих запасов топлива в стране.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,14% и торгуются на уровне $79,14 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,99% - до $70,28 за баррель.

Итоги дня

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 сентября на 74,21 копейки, до 67,0098 руб., и уменьшил курс евро на 81,36 копейки, до 78,3613 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 73,09 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,9642 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 70,03 копейки и составил 66,9081 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 913,282 млн, из которых $969,639 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 943,643 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,89 копейки, до 78,3388 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 88,89 копейки и составил 78,1442 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,198 млн, из которых EUR243,82 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,378 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца прибавили по 1 б.п., поднявшись до 7,86% и 8,08% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,12% годовых.