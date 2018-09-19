Минюст РФ зарегистрировал "Ассоциацию Биткоин Россия"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России 6 сентября 2018 года зарегистрировал "Ассоциацию Биткоин Россия". Как говорится в сообщении Ассоциации, Россия стала 7-й страной в мире, после Швейцарии, США, Канады, Кореи, Гонконга и Японии, где была создана подобная организация.

С даты регистрации на рассмотрение принято более 10 тыс. заявок на членство в Ассоциации - как физических, так и юридических лиц, что ставит "Ассоциацию Биткоин Россия" на 1-е место в мире по количеству участников.

Несмотря на большое количество заявок каждый кандидат проходит обязательную верификацию (KYC).

Как отметил председатель Ассоциации Артур Алексеев, организация будет выстраивать общую систему координат между инвесторами, трейдерами, майнерами и другими участниками биткоин-сообщества. Кроме того, Ассоциация намерена взаимодействовать с органами госвласти РФ по формированию законодательного регулирования криптовалюты в России, в том числе для интеграции институциональных инвесторов в биткоин-индустрию.