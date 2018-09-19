Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на закрытии в среду

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, хотя подъем индикатора сдерживался укреплением рубля; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Уралкалия".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2404,42 пункта (+0,1%, максимум дня и новый исторический пик - 2416,53 пункта), индекс РТС - 1134,1 пункта (+1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,3%.

Доллар подешевел до 66,79 руб. (-0,58 рубля).

Лидерами роста выступили акции "Мечела" (+11,9% и +5,7% "префы"), также подорожали бумаги "Аэрофлота" (+2,1%), АФК "Система" (+1,8%), "Магнита" (+1,5%), "Россетей" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +0,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "префы" "Татнефти" (+2,3%, до 539,5 рубля - новый максимум на закрытие торгов).

Позитивом для рынка акций РФ стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник о том, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

На этих новостях подросли акции "Газпрома" - до 157,39 рубля (+0,2%), днем цена сделок поднималась до 159,79 рубля - максимума с декабря 2016 года.

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Транснефти" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Распадской" (-1,4%), "Мобильных телесистем" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,073 млрд рублей (из них 11,766 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии продолжился подъем индексов (Япония выросла на 1,1%, Китай прибавил 1,3%), растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) благодаря умеренной реакции инвесторов на эскалацию торгового противостояния США и Китая.

Администрация президента США Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай заявил о введении ответных пошлин на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.

Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на 2,06 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5-3 млн баррелей и сокращение резервов бензина при прогнозах роста. После публикации статистики нефть продолжает дорожать: стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $79,22 за баррель (+0,2% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,39 за баррель (+1,2% и +1,4% во вторник).