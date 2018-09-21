Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не дали

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации по российскому иску в отношении американских ограничений на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели, спор будет продолжен. Об этом сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Евразийского женского форума.

"Стандартная процедура такова - сначала проходят консультации, их содержание по правилам ВТО разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации эти прошли, никакого результата они не дали", - сказал министр.

"Это означает, что мы дальше продолжаем двигаться по стандартной процедуре, которая может в итоге занять несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора, потом апелляции и так далее", - добавил Орешкин.

Как сообщалось, в конце июня РФ направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий, по правилам ВТО на это отводится 60 дней.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее в интервью "Интерфаксу" говорил, что разбирательство, скорее всего, будет продолжено через формирование третейской группы.

Как сообщалось, дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция, пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия.

РФ оценила ущерб от этих ограничений в $537,6 млн исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).

В рамках соглашения о специальных защитный мерах РФ в начале июля заявила о вводе повышенных импортных пошлин (вступили в силу с 5 августа) на ряд американский товаров, оценив эти компенсирующие меры в $87,6 млн. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации".

США в свою очередь 29 августа запросили в ВТО консультации с РФ (первая стадия иска) по этому вопросу о повышении Россией ряда импортных пошлин на американские товары.

В РФ считают, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой, так как повышенные пошлины были введены в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, отмечали в Минэкономразвития.