Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 129%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе выполняли сделку по снижению добычи нефти на 129%, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

Он отметил, что на предстоящем заседании министерского мониторингового комитете будет обсуждаться ситуация на рынке и проект нового документа (о сотрудничестве между странами ОПЕК+ - ИФ). "У нас традиционный вопрос заседания - ситуация на рынке. Обсудим проект документа на будущее", - сказал Новак.

Таким образом, страны ОПЕК+ недопоставляют на рынок на 522 тыс. б/с по сравнению с запланированным уровнем.

Сделка ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи 24 странами с 1 января 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года - ОПЕК должен снизить добычу на 1,2 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 560 тыс. б/с. Из-за Венесуэлы и ряда других стран с рынка убрано больше нефти, чем предполагалось.

Для восстановления баланса на рынке страны ОПЕК+ с июля решили вернуть исполнение обязательства на уровень 100%, что по сравнению с уровнем исполнения в мае в 147% предполагало увеличение нефтедобычи примерно на 1 млн б/с.

В июле сделка исполнялась нв 109%, то есть недопоставки были гораздо меньше - 162 тыс. б/с.

Основные производственные свободные мощности имеются у России, Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.

Россия уже добывает сверх своей квоты, то есть, выше уровня октября 2016 года.

Предполагалось, что смягчение квот будет пропорциональным, однако из-за того, что не все страны могут увеличить добычу, было принято решение просто контролировать, чтобы общее исполнение сделки странами ОПЕК+ в целом было на уровне 100%.

Иран, против которого 4 ноября вводятся нефтяные санкции США, что уже вызвало падение нефтедобычи в стране, высказал возмущение, что мониторинговый комитет (JMMC) превышает свои полномочия, пытаясь перераспределить квоты. Иран также утверждает, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен, Россия и Саудовская Аравия не смогут оперативно увеличить поставки нефти на рынок.