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Экономика

Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.

Мохаммед аль-Румхи отметил что, пока непонятно, когда может быть достигнуто 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+. При этом Бахит ар-Рашиди отметил, что до достижения этого показателя понадобится "немного времени".

Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.

Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.

По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.

В эти выходные в Алжире проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей Организации стран-экспортеров нефти обещали скорректировать прогнозы.

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Теги: нефть, ОПЕК

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