Глава минэнерго Саудовской Аравии допустил рост запасов нефти в 2019 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рост запасов нефти в 2019 году, по некоторым оценкам, будет в связи с увеличением добычи в странах, которые не входят в сделку ОПЕК+, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, в 2019 году рост поставок со стороны стран не-ОПЕК, не входящих в сделку, может составить 2 млн б/с при росте спроса на 1,5 млн б/с.

"Мы увеличим добычу, если нужно, но вряд ли это произойдет, если не будет неожиданного спроса", - добавил он.

"Наша стратегия со странами, не входящими в сделку, направлена на постоянный диалог и снятие озабоченностей как с производителей, так и с потребителей", - подчеркнул министр.

"Мы не стремимся к росту цены, наоборот, с осторожностью относимся к ситуации, когда цена превышает некую равновесную для спроса и предложения цену. Поэтому мы должны поддерживать диалог с потребителями", - сказал Х. аль-Фалих.