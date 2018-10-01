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Добыча нефти в РФ в сентябре на 400 тыс. баррелей превысила обязательства перед ОПЕК+

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре увеличила добычу нефти до 1,549 млн тонн в сутки, или 11,35 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Этот показатель более чем на 400 тыс. баррелей выше обязательств России в рамках сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК и более чем на 100 тыс. больше суточной добычи октября 2016 года, когда принималось решение о сделке ОПЕК+. По сравнению с августом производство нефти выросло на 1,56%.

В течение месяца добыча поступательно росла. К концу сентября суточные показатели уже достигли 11,42 млн б/с.

Рост производства обеспечила, прежде всего, компания "Роснефть" . Ее добыча по сравнению с августом выросла с 536 тыс. т/с, до 543,7 тыс. т/с.

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Теги: ОПЕК+, нефть

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