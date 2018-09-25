Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России присоединился к программе лояльности для карт "Мир", говорится в пресс-релизе "Национальной системы платежных карт" (НСПК), которая является оператором "Мира".

"Теперь держатели карт "Мир" Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по карте "Мир" у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера", - отмечается в сообщении.

Программа лояльности для карт "Мир" была запущена в 2017 году, но Сбербанк долго не подключался к проекту, хотя и является крупнейшим эмитентом карт этой платежной системы.

С 1 июля этого года все бюджетники получают зарплату на карту "Мир", а к середине 2020 года на национальный платежный инструмент предполагается перевести и всех пенсионеров.

"Национальна система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".