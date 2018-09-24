Пенсии военным и полицейским окончательно переведут на карты "Мир" к лету 2020 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пенсии военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел и органов по борьбе с наркотиками, а также членам их семей будут перечисляться только на карты "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам источника, соответствующий проект постановления уже подготовил Минфин. При этом срок в 1 июля 2020 года установлен только для тех пенсионеров, которые получают выплаты на карты других платежных систем с не истекшим сроком действия.

В случае, когда необходимо открыть новый счет для получения пенсий, только на карту "Мир" нужно будет получать выплаты уже с 1 февраля 2019 года.

Остальным пенсионерам новые счета для получения выплат открываются в платежной системе "Мир" с 1 июля 2017 года. По истечении срока действия имеющихся карт пенсионеры должны перейти на национальный платежный инструмент до 1 июля 2020 года.