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Пенсии военным и полицейским окончательно переведут на карты "Мир" к лету 2020 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пенсии военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел и органов по борьбе с наркотиками, а также членам их семей будут перечисляться только на карты "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам источника, соответствующий проект постановления уже подготовил Минфин. При этом срок в 1 июля 2020 года установлен только для тех пенсионеров, которые получают выплаты на карты других платежных систем с не истекшим сроком действия.

В случае, когда необходимо открыть новый счет для получения пенсий, только на карту "Мир" нужно будет получать выплаты уже с 1 февраля 2019 года.

Остальным пенсионерам новые счета для получения выплат открываются в платежной системе "Мир" с 1 июля 2017 года. По истечении срока действия имеющихся карт пенсионеры должны перейти на национальный платежный инструмент до 1 июля 2020 года.

"Национальна система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

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