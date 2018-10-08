Сбербанк оценил средний доход работающего пенсионера в РФ в 46 тыс. рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средний доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет с учетом пенсии составляет 46 тысяч рублей, что выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста. К такому выводу пришел Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста.

Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысяч рублей в месяц, пенсия составляет 14 тыс. руб. Тогда как в среднем по экономике зарплата составляет около 42 тыс. рублей, отмечает банк. Сравнительно высокие зарплаты (44 тыс. руб.) - в крупном бизнесе, самые маленькие (20 тыс. руб.) - в малом бизнесе. Больше 100 тыс. руб. получают всего 4 % пенсионеров.

Половина клиентов Сбербанка, получающих зарплату (38% 55-летних женщин и 29% 60-летних мужчин) продолжает работать и через пять лет после достижения пенсионного возраста. При этом женщины на пенсии сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. Из тех, что работали к моменту выхода на пенсию, продолжают трудиться 70% женщин, среди мужчин - этот показатель 47%.

В момент выхода на пенсию зарплатные клиенты Сбербанка имеют достаточно низкий уровень самостоятельных сбережений - в среднем немногим более 150 тыс. руб. Активно вкладывать в срочные счета россияне начинают достаточно поздно. До 55 лет имеет депозит лишь каждый десятый зарплатный клиент Сбербанка, после 55 лет — каждый третий.

Активность граждан начинает ускоренно снижаться в период с 65 до 69 лет, говорится в отчете.

27 сентября Госдума приняла в третьем чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.