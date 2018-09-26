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Экономика

Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года

Ранее поддержка планировалась бессрочной

Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Олег Дерипаска
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход Минпромторга о предоставлении "Русским машинам" и группе "ГАЗ" Олега Дерипаски бессрочных преференций при участии в региональных и муниципальных госзакупках, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

По данным издания, теперь срок этой поддержки предполагается ограничить только 2019 годом, а также уточнить условия, на которых структуры бизнесмена собирались наделить приоритетом. Кроме того, оказалась под угрозой поддержка другого бизнеса Дерипаски - алюминиевого ("РусАл"): предприниматель просил резкого расширения использования металла в автопроме, однако автоконцерны начали активно жаловаться вице-премьеру на невыполнимость этих требований, и этот вопрос отложили до обсуждения с бизнесом.

Проект постановления правительства, подготовленный ранее по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, предполагал, что наличие заявок от попавших в санкционные списки компаний будет означать автоматическое отклонение заявок остальных участников госзаказа продукции сельхозмашиностроения, строительно-дорожной и спецтехники, а также автобусов. Предполагалось, что такие преференции получат структуры "Русских машин" и группы "ГАЗ".

Как отмечает "Коммерсант", первоначальное поручение Козака не запрещало покупать продукцию у разных поставщиков, и потому он велел доработать проект, добавив в него идею о приоритетности на 2019 год закупок, совершаемых субъектами РФ и муниципалитетами, именно у компаний группы "ГАЗ". Источник в правительстве добавил, что это разовое решение, в отличие от предложенного Минпромторгом, а ключевая продукция - автобусы.

Факт поручения Козака, а также необходимость "серьезной доработки" документа подтвердил его представитель Илья Джус.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили альтернативу идее Минпромтора о том, чтобы отрезать конкурентов "Русских машин" Дерипаски от госзакупок, - использовать механизм ценовых преференций.

В апреле 2018 года в отношении ряда российских компаний, в том числе машиностроительных активов "Базового элемента" Дерипаски - группы "ГАЗ" и "Русских машин" - были введены американские санкции, "которые накладывают ряд ограничений на деятельность группы в иностранных юрисдикциях"

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Теги: Дмитрий Козак, Олег Дерипаска, Русские машины, ГАЗ

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