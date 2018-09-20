"Русским машинам" Дерипаски предложили дать преференции при госзакупках

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить преференции для ООО "Русские машины" и группы "ГАЗ" Олега Дерипаски при участии указанных компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках.

Как говорится в материалах на сайте regulation.gov.ru, проектом постановления планируется утвердить перечень видов товаров машиностроения (перечень №1), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд, а также перечень производителей автомобильной и строительно-дорожной техники, в отношении которых введены санкции (перечень №2).

Проект документа устанавливает, что для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд товаров машиностроения в перечне №1, заказчик отклоняет все заявки с товарами, производителем которых является организация, не включенная в перечень №2, при условии, что на участие подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок о поставке такой продукции, производителем которых является организация, включенная в перечень №2.

Как отмечается в материалах проекта постановления, документ был подготовлен Минпромторгом во исполнение решений, принятых 14 сентября 2018 г. на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

Перечень №1 включает в себя список из порядка 50 типов продукции.

"Учитывая, что ООО "Русские машины" косвенно владеет свыше 50% в уставном капитале компаний, объединенных под брендом "Группа ГАЗ", под санкциями США находятся, в том числе, следующие производственные предприятия: ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Ликинский автобусный завод", ООО "КАВЗ", АО "Автомобильный завод "УРАЛ", ООО "РМ - ТЕРЕКС", ЗАО "Тверской экскаватор", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ЗАО "Брянский арсенал", ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей",

ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", - отмечается в материалах к проекту.

Проект постановления также устанавливает, что товары, входящие в перечень №1 и товары, не входящие в него, не могут быть включены в один лот (один контракт).

Кроме того, не допускается замена отклоненных согласно данному документу заявок с продукцией компаний не из санкционного списка на заявку с такой же продукцией.

Наконец, если компания-участник закупки находится под санкциями (то есть, входит в перечень №2), то она может представить требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, "установленных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления" - об отклонении заявок компаний не из перечня №2.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ, министерство "по поручению правительства реализует комплекс мер по поддержке компаний, находящихся под санкционными ограничениями". "Эти меры касаются в том числе государственных и муниципальных закупок и направлены, прежде всего, на поддержание объема производства организаций, находящихся под санкционным давлением, на прежнем уровне. Доля остальных автопроизводителей на российском рынке снижаться не будет", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в апреле 2018 года в отношении ряда российских компаний, в том числе машиностроительных активов "Базового элемента" Дерипаски - группы "ГАЗ" и "Русских машин" - были введены санкции со стороны правительства США, "которые накладывают ряд ограничений на деятельность группы в иностранных юрисдикциях".

Американский Минфин позднее заявлял, что может снять санкции с группы "ГАЗ" и связанных с ней компаний в случае, если Дерипаска откажется от контролирующей доли - через "Русские машины" ему принадлежит около 80% "ГАЗа".