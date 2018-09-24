Экономика

ФАС предложила альтернативу идее отрезать конкурентов "РМ" Дерипаски от госзакупок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает использовать механизм ценовой преференции как альтернативу инициативе Минпромторга о поддержке продукции холдинга "Русские машины" Олега Дерипаски на госзакупках.

"В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках", - заявил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, слова которого передала "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

В настоящее время в рамках контрактной системы (госзакупки) и при закупках госкомпаний действуют несколько механизмов предоставления преференций для поставщиков продукции российских производителей, в том числе ценовых. В последнем случае при рассмотрении заявок на участие в конкурсе (или другом виде закупок) по стоимостному критерию должны оценивать заявки российских поставщиков по предложенной ими цене, сниженной на 15%. При этом фактически договор на поставку товара или оказание услуг заключается по цене, указанной в заявке - без учета ценовой преференции.

Как сообщалось ранее, Минпромторг разработал проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить преференции для ООО "Русские машины" и группы "ГАЗ" Олега Дерипаски при участии этих компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках. Проектом предлагается перечень видов товаров машиностроения (перечень N1), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд, а также перечень производителей автомобильной и строительно-дорожной техники, в отношении которых введены санкции (перечень N2). Перечень N1 включает в себя список из порядка 50 типов продукции. Перечень N2 включает в себя компании, входящие в холдинг "Русские машины" и подпавшие под санкции, в частности, ООО "Автомобильный завод ГАЗ", ООО "Ликинский автобусный завод", ООО "Павловский автобусный завод" и др.

Проект документа устанавливает, что для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд товаров машиностроения в перечне N1 заказчик отклоняет все заявки с товарами, производителем которых является организация, не включенная в перечень N2, при условии, что подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок о поставке такой продукции, производителем которых является организация, включенная в перечень N2.

Против инициативы Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба РФ. "Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России. Его принятие в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Кроме того, изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах", - говорил "Интерфаксу" Лобов.

По его словам, в ФАС убеждены, что "меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров". "Установление искусственных запретов и ограничений в условиях конкуренции лишает организации стимулов для инновационного развития отечественного производства. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств на территории России", - добавил Лобов.

По его словам, в ФАС убеждены, что "меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров". "В настоящий момент мы прорабатываем альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции, которые будут направлены на рассмотрение авторам документа", - добавил А.Лобов.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя инициативу Минпромторга, подчеркивал, что правительство РФ должно самым внимательным образом относиться к поддержке компаний, подпавших под санкции, но попытки помочь не должны нарушать базовые принципы рыночной экономики и конкуренции. "Я сами предложения не видел, коллеги мои смотрели и официальную позицию высказали. Я точно могу сказать, что, с одной стороны, поддержка компаний, попавших в тяжелую ситуацию - это то, на что правительство должно смотреть самым внимательным образом. При этом в попытке помочь нельзя нарушать базовые принципы рыночной экономики и конкуренции", - сказал министр.

В апреле 2018 года в отношении ряда российских компаний, в том числе машиностроительных активов "Базового элемента" Дерипаски - группы "ГАЗ" и "Русских машин" - были введены американские санкции, "которые накладывают ряд ограничений на деятельность группы в иностранных юрисдикциях".

Американский Минфин позднее заявлял, что может снять санкции с группы "ГАЗ" и связанных с ней компаний в случае, если Дерипаска откажется от контролирующей доли - через "Русские машины" ему принадлежит около 80% "ГАЗа".

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Теги: ФАС, Русские машины, Олег Дерипаска

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