Кудрин спрогнозировал уход Кадочникова с поста президента ЦСР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников, скорее всего, покинет свой пост. Об этом сообщил в эфире "Россия 1" (ВГТРК) глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который возглавляет совет центра.

"Президентом ЦСР пока остается Кадочников. Его уход тоже, скорее всего, произойдет. Но это будет зависеть уже от того, как Орешкин (Максим Орешкин, глава Минэкономразвития - ИФ) поведет себя, какую программу работы ЦСР предложит", - сказал Кудрин.

По его словам, Минэкономразвития получит сильный и интересный инструмент в виде ЦСР для разработки новых программ. "Конечно, характер работы (ЦСР) изменится. Это будет больше выполнение заказов правительства. В то время как ЦСР работал в более независимом режиме по заказу президентской администрации и бизнеса", - рассказал Кудрин.

Ранее он сообщил, что в течение месяца покинет пост главы совета ЦСР, а его место может занять Орешкин.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 гг. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты.