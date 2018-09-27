Кудрин рассказал о возможных изменениях в работе ЦСР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, покидающий пост главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР), полагает, что в случае прихода на эту должность главы Минэкономразвития Максима Орешкина характер работы ЦСР изменится, он больше будет ориентирован на выполнение заказов правительства.

"Конечно, характер работы, скорее всего, изменится. Скорее всего, это будет больше выполнения заказов правительства. В то время, как ЦСР работал в более независимом режиме - по заказу президентской администрации, а по ряду отраслевых программ и стратегий мы, в том числе, и на бизнес работали. Посмотрим, как это будет дальше, но мне кажется, что будет больше заказов от правительства", - сказал Кудрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что "это будет очень сильный инструмент в руках Минэкономразвития для разработки новых программ, правительству и МЭР это нужно".

Ранее он сообщил, что в течение месяца покинет пост главы совета ЦСР, а его место может занять Орешкин.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 годов. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты.