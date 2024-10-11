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В "РАТМ Холдинге" прокомментировали задержание Эдуарда Тарана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Задержание президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана не сказалось на работе входящих в холдинг компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время все предприятия "РАТМ Холдинга" функционируют в штатном режиме, текущие события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что "операционной деятельностью предприятий руководят команды топ-менеджеров".

"Комментировать суть предъявленных обвинений пока невозможно, так как обвинение носит общий и неконкретный характер", - добавил он.

Ране стало известно, что Тарана задержали в Москве по подозрению в организации незаконных финансовых схем.

В "РАТМ Холдинг" входят ООО "Сибстекло", завод "Экран - оптические системы", Ростовский оптико-механический завод, московское НПО "Гидромаш", Катайский насосный завод, УК "Ломоносов Капитал", ряд девелоперских активов.

РАТМ Холдинг Москва Эдуард Таран Сибстекло Гидромаш
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