Кассация подтвердила взыскание с экс-руководства Геленджик-банка 189 млн руб. в пользу АСВ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, взыскавших с бывших руководителей обанкротившегося Геленджик-банка 188,726 млн рублей убытков в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Это постановление было вынесено на заседании 18 сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Кассационная жалоба, поданная бывшим членом совета директоров кредитной организации Дмитрием Горевым, отклонена.

АСВ обвиняло Горева, а также Валентина Ржевского и Дмитрия Рутовского, которые по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", также были членами совета директоров Геленджик-банка, в том, что в период с 19 января по 14 июля 2015 года они совершали действия по отчуждению ликвидных ценных бумаг, выдавали кредиты техническим юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность, а также выводили денежные средства банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Эти факты были установлены в результате проведенной агентством проверки.

В результате банку были причинены убытки в сумме 188,726 млн рублей, что и послужило поводом для обращения агентства в суд. Иск был подан 29 мая 2017 года.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Геленджик-банка с 17 июля 2015 года. Регулятор отмечал, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски и не соблюдал ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах. В условиях длительного корпоративного конфликта руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Геленджик-банк несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Геленджик-банк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 485-е место по размеру активов и 447-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".