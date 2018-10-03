"ЛУКОЙЛ" отложил вопрос о судьбе трейдера Litasco из-за санкций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" из-за санкций отложил вопрос о возможной продаже трейдера Litasco, сообщил президент НК Вагит Алекперов в интервью газете "Ведомости".

"Ничего пока не будем делать. Мы анализируем все варианты: от продажи менеджменту до вывода компании на биржу. Пока, в связи с темой санкций, мы отложили эти вопросы. На данный момент рассчитываем сохранить актив в рамках группы "ЛУКОЙЛ", - сказал Алекперов.

"Litasco уже активно работает с третьими странами. Сейчас уже больше 60% выручки приходится на торговлю не с Россией. Litasco уже больше не трейдер только для одного "ЛУКОЙЛа". Это крупная активная компания", - добавил он.

"Пока я руководитель, скорее всего, Litasco не будет работать с другими товарами. Только с нефтью и газом. Трейдеру сейчас нужно активно нарабатывать опыт торговли как сжиженным, так и трубопроводным газом. Надо учиться продавать газ", - отметил Алекперов.

Как сообщалось, возможная продажа Litasco обсуждалась в 2017 году, рассматривались варианты продажи третьей стороне, менеджменту и даже IPO. В начале года глава и основной акционер "ЛУКОЙЛа" Алекперов говорил, что планируется продать до 20% трейдера его менеджменту, при этом позднее могут быть реализованы и другие варианты.

Ранее член совета директоров "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун сообщал, что НК думает о возможности продажи Litasco в том числе из-за европейского налогового законодательства. По данным "Интерфакса", речь идет о проекте BEPS (международный план по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, который по поручению G20 реализует ОЭСР).