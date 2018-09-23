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"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts

Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе место

"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний в опубликованном в воскресенье обновленном рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings.

Теперь "Газпром" занимает лишь 17 место.

Выходом в прошлом году с третьего (за 2016) на первое место в "Газпроме" очень гордились. На сайте компании разместили большой информационный блок по этому поводу, а топ-менеджеры почти все свои выступления начинали с отсылки к этой новости. Лидерство в рейтинге было использовано и брендинге 25-летнего юбилея корпорации: "Газпром. №1. 25 лет".

Огромный рывок сделал "ЛУКОЙЛ" - с 6 на 2 место.

Первое место, как и два года назад, занимает ExxonMobil.

"Транснефть" переместилась на 30-е место с 14, "Сургутнефтегаз" - вырвался на 35-е место с 165-го.

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Теги: Газпром, Лукойл
Экономика
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