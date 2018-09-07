"ЛУКОЙЛ" потратит на buyback до конца 2019 года более $1 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" до конца 2019 года потратит на выкуп своих акций более $1 млрд. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Мы до конца как минимум следующего года потратим не меньше, чем $1 млрд, а может, и больше", - сказал Матыцын, отметив что банком-агентом был выбран банк Citi.

"Это примерно, если считать аккуратно, по $100 млн в месяц, но мы объявим об этом буквально через 1-2 недели, когда будет готова вся документация", - сказал он.

Он напомнил, что компания начнет buyback в сентябре, сейчас готовятся соответствующие документы. "На самом деле, очень много вопросов законодательства очень сложных, которые присутствуют, но мы планируем в сентябре начать (выкуп - ИФ). Мы практически готовы. Мы точно начнем в сентябре", - сказал он.

Матыцын отметил, что под выкуп акций компания не планирует привлекать заемные средства, поскольку имеет значительный свободный денежный поток. При этом он подчеркнул, что у "ЛУКОЙЛа" нет цели, чтобы у менеджмента было минимум 50% акций.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" начинает программу обратного выкупа акций (buyback) компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд. Срок действия программы - с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.

Компания сообщала, что $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций НК, или 5,2% ее уставного капитала по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 г. на Лондонской фондовой бирже.

Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией Lukoil Securities Limited (100%-ным дочерним обществом компании) на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров.

Программа обратного выкупа объявлена в рамках реализации стратегических инициатив, направленных на увеличение акционерной стоимости "ЛУКОЙЛа". Инициативы, одобренные советом директоров компании в декабре 2017 года, помимо buyback, включают погашение основной части казначейских акций и использование оставшейся для мотивации ключевых работников группы.

У "ЛУКОЙЛа" около 141 млн квазиказначейских акций (примерно 16,6% капитала), 100 млн из которых будут погашены, а 40 млн использованы в программе стимулирования менеджмента.

Собрание акционеров компании 24 августа приняло решение об уменьшении уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" на 100,6 млн акций (11,82% уставного капитала НК). В результате погашения приобретенных акций уставный капитал НК уменьшится до 750 млн акций. Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 копейки и состоит из 850 млн 563 тыс. 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.