Акции "ЛУКОЙЛа" впервые превысили рубеж 5000 рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акции НК "ЛУКОЙЛ" в пятницу обновили исторический максимум и впервые превысили рубеж 5000 рублей за штуку на фоне роста нефти и локального ослабления рубля.

К 14:45 акции "ЛУКОЙЛа" на Московской бирже подорожали до 5039,5 рубля (+1,8%) при объеме торгов более 2,093 млрд рублей. Капитализация "ЛУКОЙЛа" превысила 4,286 трлн рублей (третье место после "Роснефти" и Сбербанка).

Доллар подрос до 65,8 руб. (+0,18 рубля), нефть Brent выросла до $81,74 за баррель (+0,4%).

Вместе с бумагами "ЛУКОЙЛа" в пятницу обновили исторические максимумы акции "Роснефти" (+2,8%, до 491,15 рубля), "Газпром нефти" (+2%, до 365,5 рубля).